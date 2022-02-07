Пекин, 7 февраля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил 6 февраля поздравительное послание королеве Елизавете II по случаю 70-летия ее восшествия на британский престол, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин

В послании Си Цзиньпин сказал, что королева Елизавета II уже давно заботится и поддерживает британско-китайскую дружбу, а также является сторонником и свидетелем развития двусторонних связей.

Отметив, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений на уровне послов, Си Цзиньпин выразил надежду, что обе стороны воспользуются этой возможностью для углубления дружбы и взаимного доверия, расширения обменов и сотрудничества, а также совместной работы по укреплению международной солидарности.

Поступая таким образом, добавил он, они могут принести пользу обеим странам и их народам и внести новый вклад в оказание помощи международному сообществу в совместном решении глобальных проблем и содействии миру, стабильности, процветанию и развитию во всем мире.