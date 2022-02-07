Сан-Себастьян, Испания, 7 февраля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. У боевиков из террористической группировки ЭТА «ещё не было своего Нюрнберга». Об этом во время гражданской акции в Гипускоа заявила Майте Пагасауртундуа, сестра Хосебы Пагасауртундуа — главы местной полиции Андоаина, убитого ЭТА 19 лет назад, сообщает агентство EFE.

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По её мнению, именно в этом нуждаются и сами террористы, и всё испанское общество.

В акции также приняли участие философ Фернандо Саватер и адвокат Рубен Мухика, сын лидера социалистов Фернандо Мухики, также убитого ЭТА.