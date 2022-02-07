Хэфэй, Китай, 7 февраля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Китайские ученые открыли многообещающую экологичную технологию охлаждения, которая может заменить традиционные хладагенты, представленные фреоном, парниковым газом, который приводит к серьезным климатическим проблемам, сообщает агентство Синьхуа.

Испытания новой партии холодильников на ЗиСе

Исследовательская группа, возглавляемая Тун Пэном из Института физики твердого тела при Институте физических наук Хэфэя при Академии наук Китая, обнаружила отличные характеристики охлаждения в н-алканах за счет перехода из твердого состояния в жидкое под действием высокого давления. Это открытие дает новые перспективы для разработки экологически чистых холодильных технологий.

Хладагенты широко используются в кондиционерах, холодильниках, морозильных камерах и многом другом. В современных холодильных технологиях в основном используется система сжатия пара, которая является очень энергоемкой. По словам Линь Цзяньчао из исследовательской группы, новая технология безопасна и экологична при относительно низкой стоимости. Соответствующая статья была недавно опубликована в журнале Nature Communications.

Однако такие проблемы, как высокое рабочее давление и низкая тепловая характеристика, остаются нерешенными, что, по мнению команды, препятствует его дальнейшему применению.