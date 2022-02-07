В Китае придумали экологичную технологию охлаждения, но не могут применить
Хэфэй, Китай, 7 февраля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Китайские ученые открыли многообещающую экологичную технологию охлаждения, которая может заменить традиционные хладагенты, представленные фреоном, парниковым газом, который приводит к серьезным климатическим проблемам, сообщает агентство Синьхуа.
Исследовательская группа, возглавляемая Тун Пэном из Института физики твердого тела при Институте физических наук Хэфэя при Академии наук Китая, обнаружила отличные характеристики охлаждения в н-алканах за счет перехода из твердого состояния в жидкое под действием высокого давления. Это открытие дает новые перспективы для разработки экологически чистых холодильных технологий.
Хладагенты широко используются в кондиционерах, холодильниках, морозильных камерах и многом другом. В современных холодильных технологиях в основном используется система сжатия пара, которая является очень энергоемкой. По словам Линь Цзяньчао из исследовательской группы, новая технология безопасна и экологична при относительно низкой стоимости. Соответствующая статья была недавно опубликована в журнале Nature Communications.
Однако такие проблемы, как высокое рабочее давление и низкая тепловая характеристика, остаются нерешенными, что, по мнению команды, препятствует его дальнейшему применению.