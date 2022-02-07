Москва, , 06:50 — REGNUM Концепцию развития круизного туризма до 2024 года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, распоряжение об этом опубликовано 6 февраля на официальном портале ведомства.

Арктический круизм Gary Bembridge

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В России планируется увеличить количество морских и речных круизов, а также сделать их комфортными и привлекательными. Всё это предполается в концепции.

«Расширять маршрутную сеть планируется в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь будут создаваться новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий», — поясняется в сообщении.

Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в правительство до 1 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, международное круизное сообщение планируется возобновить из Сочи весной 2022 года.