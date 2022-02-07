Лхаса, Китай, , 06:35 — REGNUM По данным департамента культуры Тибетского автономного района на юго-западе Китая, более 3000 редких и древних текстов из дворца Потала были зарегистрированы и поданы для дальнейшей защиты и изучения в рамках проекта, запущенного в 2018 году, сообщает агентство Синьхуа.

Дворец Потала

На сегодняшний день этот проект является крупнейшим в своем роде. В нем представлено более миллиона фолиантов, а общий объем инвестиций составляет 300 млн юаней (около $44,9 млн). Дворец Потала в Лхасе был построен тибетским королем Сонгценом Гампо в седьмом веке. Огромный религиозный комплекс, который также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, является сокровищницей тибетской истории, культуры и искусства.

Благодаря совместным усилиям центральных и местных органов власти за последние три года администрация дворца не только создала исследовательский центр исключительно для сохранения и использования древних книг и документов, но и разработала десятилетний план будущей защиты, реставрации, оцифровки и выставки культурных реликвий.

Официальная статистика показывает, что к концу 2021 года была завершена регистрация 3078 редких и древних текстов, состоящих из 1,07 млн фолиантов, при этом было инвестировано более 68 млн юаней. По данным экспертов, во дворце Потала в настоящее время хранятся десятки тысяч редких и древних книг и документов на мандаринском, тибетском, маньчжурском, монгольском и санскрите.

Среди наиболее значительных коллекций — священные писания, написанные на 30 000 листах паттры, а также тибетская Трипитака или беседы Будды, датируемые 1410 годом. Здесь также хранятся труды старших монахов, книги по медицине и истории, а также огромное количество канонов тибетского буддизма.