Вальядолид, Испания, , 06:31 — REGNUM Лидер «Народной партии» Пабло Касадо сравнил произошедшее при голосовании по трудовой реформе в испанском Конгрессе депутатов с тем, что происходит в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Об этом пишет агентство EFE.

Пабло Касадо Pp.es

«Такого не было ни в Каракасе, ни в Манагуа, ни в Гаване», — сказал Касадо во время выступления на митинге своих сторонников в Паленсии.

Он также заявил о «демократическом произволе», вопрос о которомего партия намерена довести «до конца в Конституционном суде».

Касадо заявил об «институциональном разложении», которое он наблюдает в поведении председателя правительства Испании Педро Санчеса с момента его вступления в должность: «Он — король Мидас деградации».

Ранее из-за ошибки оппозиционного депутата при голосовании по трудовой реформе законопроект был принят большинством голосов.