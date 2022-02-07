Пекин, 7 февраля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. По данным Национального бюро статистики КНР, в 2021 году индустрия культуры Китая неуклонно восстанавливалась, а новые формы бизнеса демонстрировали быстрый рост, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Совокупный операционный доход крупных фирм в секторе превысил 11,9 трлн юаней (около $1,87 трлн) в прошлом году, увеличившись на 16% в годовом исчислении и отметив средний рост за два года на 8,9%, согласно исследованию бюро, охватывающему 65 000 компаний.

Индустрия культуры Китая сообщила о значительном восстановлении в 2021 году, сообщил старший статистик бюро Чжан Пэн, отметив, что 41 из 43 отраслевых подсекторов отчитались о росте операционных доходов в годовом исчислении.

Общая операционная выручка 16 подкатегорий, тесно связанных с новыми формами бизнеса, такими как анимация, игры и цифровые публикации, выросла на 18,9% в годовом исчислении. На их долю приходилось 33,3% от общего объема выручки отрасли.

Чжан ожидает дальнейшего расширения индустрии культуры Китая в 2022 году, подчеркнув важность предложения продукции более высокого качества и обеспечения динамичного рынка потребления.