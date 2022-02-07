Якутск, 7 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. 18 автомобилей скорой помощи и 73 единицы спецтехники для нужд больниц приобрели в 2021 году в Якутии. Машины поступили в регион в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Министерство здравоохранения Тульской области Мобильный медицинский комплекс «Взрослое здоровье»

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Автомобили оборудованы и доставлены в Якутию с целью повысить качество оказания медпомощи жителям региона. Автомобили скорой помощи оснащены в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящий момент в Якутии идёт большое обновление материально-технической базы медицины, чтобы методы и средства лечения были современными. По президентской программе были закуплены автомобили, которые будут использоваться как службами скорой помощи, так и «Камазы», которые позволяют делать исследования прямо «на колесах». Они позволяют сделать раннюю диагностику (например, сердечно-сосудистых заболеваний), и оказать своевременную медицинскую помощь прямо в пути. Это важно для северных районов, где населенные пункты могут быть в 200, 500 километрах от районного центра», — отметил член общественной палаты Якутии, Заместитель главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в области Саха (Якутия)» Иван Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в районные больницы Якутии передвижные медицинские комплексы стоимостью 235 млн рублей доставили в декабре 2021 года. Они работают в Алданском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах.