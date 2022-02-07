Медучреждения Якутии приобрели 91 автомобиль по нацпроекту
Якутск, 7 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. 18 автомобилей скорой помощи и 73 единицы спецтехники для нужд больниц приобрели в 2021 году в Якутии. Машины поступили в регион в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Читайте также: Якутия получила «поликлиники на колёсах»
Автомобили оборудованы и доставлены в Якутию с целью повысить качество оказания медпомощи жителям региона. Автомобили скорой помощи оснащены в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщало ИА REGNUM, в районные больницы Якутии передвижные медицинские комплексы стоимостью 235 млн рублей доставили в декабре 2021 года. Они работают в Алданском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах.