Мехико, , 06:25 — REGNUM Восемь человек погибли и до 30 человек возросло число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в мексиканском штате Кинтана-Роо на юге страны. Об этом 7 февраля сообщил телеканал Televisa.

ДТП

Авария произошла на автотрассе «Мерида — Канкун», в муниципалитете Ласаро-Карденас, возле населенного пункта Тинталь. Начальник управления гражданской обороны муниципалитета Солидаридад Сесар Флорес Санчес уточнил, что в результате ДТП погибли восемь человек, пострадали 30.

В спасательной операции принимали участие сотрудники экстренных служб четырёх муниципалитетов штата Кинтана-Роо, а также сотрудники полиции и военнослужащие национальной гвардии. Среди пострадавших оказались туристы из Франции, ФРГ и Пакистана.

Прокуратура штата начала расследование причин и обстоятельств смертельного ДТП. В настоящее время опознаны четверо из восьми погибших. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать столкновение с грузовиком.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших и 15 пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Мексике.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с пассажирским автобусом произошло на юге Мексики