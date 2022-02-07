Пекин, 7 февраля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Китай создаст механизм экологической компенсации в бассейне озера Тайху для ускорения улучшения водной среды и содействия комплексному экологическому управлению в этом районе, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

К 2023 году будет создан механизм экологической компенсации озера Тайху. Скоординированное, систематическое и целостное управление бассейном озера Тайху заметно улучшится, согласно руководству, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством экологии и окружающей среды и Министерством водных ресурсов.

Качество воды в бассейне озера Тайху будет постоянно улучшаться, а экологическая основа для высококачественного регионального развития будет еще более укреплена, говорится в руководстве.

К 2030 году механизм экологической компенсации в бассейне озера Тайху будет в основном завершен, что создаст модель для комплексной и скоординированной обработки водной среды в соответствии с руководством. Озеро Тайху — третье по величине пресноводное озеро Китая.