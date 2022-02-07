Саламанка, Испания, 7 февраля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Глава испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль предупредил «Народную партию» (Partido Popular), что его политическая сила «не примет шантаж» в рамках подходов к переговорам о создании правительства в Кастилии и Леоне. Об этом пишет агентство EFE.

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По его словам, такой подход со стороны «Народной партии» непримемлем даже под предлогом «либо мы, либо левые».

На митинге у монастыря Сан-Эстебан в Саламанке Абаскаль вновь напомнил «Народной партии», что его партия готова «вести переговоры» с правительством Кастилии и Леона, но «не безвозмездно».

Выборы в Кастилии и Леоне состоятся 13 февраля.