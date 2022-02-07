Хух-Хото, Китай, 7 февраля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Руины доисторического подземного перехода были обнаружены в Автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщил 6 февраля региональный институт культурных реликвий и археологии, передаёт агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Голос Монголии. 1937

Подземный переход, расположенный на территории древнего каменного города в современном уезде Циншуйхэ, Внутренняя Монголия, был обнаружен вместе с более чем 20 руинами, включая городские ворота, городские стены, фундаменты зданий, гробницы, изделия из нефрита, керамики и кости. Участок каменного города площадью около 1,38 млн кв. метров принадлежит культуре Луншань, цивилизации позднего неолита в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ.

Длинный и узкий проход находится на глубине 5−6 метров под землей и имеет ширину от 1 до 3 метров при высоте около 2 метров с арочным верхом. Он соединяет территории внутри и снаружи древнего города, а также две его траншеи.

Во время раскопок были обнаружены следы обработки орудий труда, а его утоптанная поверхность была частично уничтожена огнем и приобрела ярко-красные цвета. По словам исследователей, эти открытия представляют значительную ценность для изучения доисторической культуры и истоков цивилизации в северных районах Китая.