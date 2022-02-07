Владивосток, 7 февраля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. За три дня количество больных COVID-19 и ОРВИ в Приморье превысило 10 тыс. человек. Рост заболевших отмечается, преимущественно среди детей. Основной поток инфицированных приходится на поликлиническую службу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе правительства края.

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«Отличительная черта нового штамма вируса заключается в том, что он протекает в более легкой форме, в виде простуды, без поражения легких. В связи с этим правительство России приняло ряд решений, направленных на оптимизацию работы здравоохранения», — пояснили в региональном минздраве.

Так, с 6 февраля отменена изоляция для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом, а также разрешена дистанционная выдача больничных на семь дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 7 февраля с начала пандемии в Приморье выдано 118 742 положительных теста на COVID-19, справились с болезнью 99 438 человек, умерли 1737 человек.