Ханой, 7 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В общей сложности 121 человек погиб и 138 получили ранения в 216 дорожно-транспортных происшествиях по всему Вьетнаму во время девятидневных праздников по случаю Китайского нового года, которые закончились 6 февраля, по данным Департамента дорожной полиции страны, передает агентство Синьхуа.

St.Rosenzweig Ханой

Данные показали снижение числа смертей, травм и несчастных случаев в годовом исчислении на 10,4%, 17,4%и 7,3% соответственно, сообщило информационное агентство Вьетнама со ссылкой на сообщение департамента.

Сообщается, что силы дорожной полиции по всей стране в праздничные дни пресекли более 25 700 нарушений правил дорожного движения, наложив общий штраф в размере более 25 млрд вьетнамских донгов ($1,1 млн) и отозвав около 2100 водительских удостоверений.

По данным Главного статистического управления страны, в 2021 году во Вьетнаме произошло в общей сложности 11 454 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло более 5700 человек и почти 8000 получили ранения.