Пекин, 7 февраля 2022, 06:15 — REGNUM Провинция Шэньси на северо-западе Китая объявила 6 января, что все локальные случаи COVID-19, с момента декабрьской вспышки в провинции были вылечены, а пациенты выписаны из больниц, сообщает агентство Синьхуа.

Буддийский храм. Сиань. Китай
Буддийский храм. Сиань. Китай

Провинция не фиксировала новых подтвержденных случаев заболевания, случаев подозрения на инфекцию или бессимптомных локальных случаев по состоянию на 5 февраля, сообщила провинциальная комиссия здравоохранения 6 февраля.

В Шэньси было зарегистрировано 2080 подтвержденных случаев передачи инфекции на местном уровне, в том числе 2053 случая в столице провинции городе Сиане, начиная с 9 декабря 2021 года. По данным комиссии, все заболевшие были вылечены и выписаны из больниц.