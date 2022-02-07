Пекин, 7 февраля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Провинция Шэньси на северо-западе Китая объявила 6 января, что все локальные случаи COVID-19, с момента декабрьской вспышки в провинции были вылечены, а пациенты выписаны из больниц, сообщает агентство Синьхуа.

Буддийский храм. Сиань. Китай

Провинция не фиксировала новых подтвержденных случаев заболевания, случаев подозрения на инфекцию или бессимптомных локальных случаев по состоянию на 5 февраля, сообщила провинциальная комиссия здравоохранения 6 февраля.

В Шэньси было зарегистрировано 2080 подтвержденных случаев передачи инфекции на местном уровне, в том числе 2053 случая в столице провинции городе Сиане, начиная с 9 декабря 2021 года. По данным комиссии, все заболевшие были вылечены и выписаны из больниц.