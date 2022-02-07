Пекин, , 06:11 — REGNUM Китай с 6 февраля объявил синее предупреждение о сильном снегопаде, в основном в регионах центральной части страны, сообщает агентство Синьхуа.

Снегопад cocoparisienne

С полудня 6 февраля и до полудня 7 февраля метели, вероятно, обрушатся на районы провинций Хубэй и Аньхой. Ожидается выпадение снежного покрова толщиной от одного до шести сантиметров, сообщил Национальный метеорологический центр. В некоторых районах во время метелей ожидается выпадение 10 см снега, предупредил метеорологический центр.

Он посоветовал жителям оставаться в помещениях и настоятельно призвал местные власти принять меры предосторожности, связанные с автодорогами, железными дорогами, электричеством и телекоммуникациями.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, причем красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.