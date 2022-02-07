Брюссель, , 06:10 — REGNUM Паспорта с героями комиксов начал выдавать своим гражданам МИД Бельгии. Узнаваемые образы из бельгийских комиксов будут использоваться как фон для 34 страниц паспорта, предназначенного для заграничных поездок. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Королевства.

Комиксы Дарья Драй © ИА REGNUM

На страницах паспорта можно будет увидеть таких узнаваемых героев бельгийских комиксов, как смурфы, Блейк и Мортимер, красную ракету из комиксов про журналиста Тинтина (Тэнтэна) и других персонажей.

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес пояснила, что при выборе дизайна новых загранпаспортов было принято решение в пользу тех, которые «наилучшим образом представляют страну». Кроме того, картинки из комиксов будут использоваться и как защита от подделок, благодаря усложнению рисунка, число элементов безопасности для загранпаспорта возросло вдвое, с 24 до 48.

В Бельгии комиксы считаются одним из национальных видов искусства, по ним в мире снято большое количество фильмов и мультфильмов. Например, комиксы про приключения журналиста Тинтина были изданы более, чем в 100 странах мира.