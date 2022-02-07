Пекин, 7 февраля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Китай передал 5 февраля документ о ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает агентство Синьхуа.

Петров Василий Григорьевич. Слепой.1878

Марракешский договор, первый и пока единственный договор о правах человека, касающийся авторского права, должен вступить в силу в Китае через три месяца и, как ожидается, гарантирует людям с ограниченными возможностями равный доступ к культуре и образованию.

Китай будет оказывать практическую поддержку людям с ограниченными возможностями в соответствии с договором и продолжит укреплять сотрудничество с ВОИС, заявил заместитель руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжан Цзяньчунь в ходе переговоров с Генеральным директором ВОИС Дареном Таном по видеосвязи 5 февраля.

Китай также продолжит участвовать в глобальном управлении интеллектуальной собственностью в рамках ВОИС, сказал Чжан.

Марракешский договор был принят ВОИС 27 июня 2013 года с целью устранения препятствий, связанных с авторским правом, для людей с ограниченными возможностями в восприятии печатных произведений, и вступил в силу 30 сентября 2016 года. В настоящее время в нем насчитывается 84 договаривающиеся стороны.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, принял решение о ратификации Марракешского договора в октябре 2021 года.