Пекин, 7 февраля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Согласно последнему отчету, опубликованному Комиссией по охране природы реки Хуанхэ, в бассейне реки Хуанхэ в Китае значительно улучшилась экологическая обстановка после постоянных природоохранных мероприятий, сообщает агентство Синьхуа.

Peretrem.com Хуанхэ — желтая река

По сравнению с результатами первого обследования эрозии почв, проведенного Госсоветом КНР в 1990 году, площадь эрозии почв в бассейне реки Хуанхэ в 2020 году сократилась на 202 300 кв км, или на 43,51%, а площадь интенсивной эрозии почв сократилась на 81,7%, говорится в отчете.

Данные показывают, что в 2020 году площадь эрозии почв в бассейне реки Хуанхэ составляла 262 700 кв км, в том числе 191 400 кв км водной эрозии и 71 300 кв км ветровой эрозии. Между тем, уровень сохранения почв и водных ресурсов в бассейне реки Хуанхэ увеличился с 41,49% в 1990 году до 66,94% в 2020 году.

Этот отчет является вторым в своем роде с тех пор, как первый был опубликован в 2010 году комиссией при Министерстве водных ресурсов. Она направлена на руководство охраной и рациональным использованием водных и почвенных ресурсов в бассейнах рек и повышение осведомленности о сохранении водных и почвенных ресурсов во всем обществе.