Чунцин, Китай, 7 февраля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, по данным муниципальной комиссии по жилищному строительству и городско-сельскому развитию, к концу января было введено в эксплуатацию более 400 км путей городского железнодорожного транспорта, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) xiquinhosilva Чунцин

Метро и междугородние железные дороги являются двумя основными видами общественного транспорта в горном городе. Первая железнодорожная линия муниципалитета была открыта в июне 2004 года компанией Chongqing Rail Transit (CRT).

Первая очередь девятой линии CRT официально открылась 25 января. С общей протяженностью около 32,3 км и 26 остановками, первая очередь девятой линии соединяет центральные районы города. Станция Хуньяньцунь находится примерно в 116 метрах под землей, что делает ее самой глубокой станцией в Чунцине.

«Недавно открытая линия соединяет важные деловые и портовые районы города, что значительно улучшит качество поездок пассажиров и поддержит экономическое развитие центра города», — сказал представитель комиссии Ма Линфэн.

В 2022 году в Чунцине откроется несколько новых линий, и ожидается, что к концу года протяженность путей городского железнодорожного транспорта, как действующих, так и строящихся, превысит 850 км, добавил Ма.