7 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Жители Приморья обсуждают в Сети новые суммы в квитанциях за свет и тепло. Они шокированы и возмущаются непомерным аппетитом поставщиков услуг ЖКХ и просят прокуратуру провести проверку.

Валерия Иванова, , 07:28 — REGNUM Приморцы обсуждают непомерно большие суммы в полученных квитанциях за теплоснабжение и электроэнергию — счета увеличились на 2−3 тыс. рублей и больше. При этом подписчики сообщают, у некоторых стоит в квартирах невыносимая жара, другие жалуются на холодные батареи. Но квитанции с баснословными суммами получили и те и другие.

Квитанция ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По сравнению с декабрем тепло неожиданным образом подорожало на 1,5−2 тыс. рублей. Так, жильцы 3-комнатной квартиры в районе бывшей трикотажной фабрики в Артёме получили счёт за январь на 6,5 тыс., хотя в декабре та же услуга стоила 4200 рублей. В ДГК, куда начали звонить возмущённые жители, толком ничего объяснить не смогли. Но при этом посоветовали написать официальное обращение, в каждом случае резкого подорожания тепла пообещали разобраться индивидуально», — написал artem.news.plus.

Вместе с этой проблемой возникла и ещё одна — не очень свойственная для Артёма. Жители отдельных микрорайонов начали массово жаловаться на невыносимую жару в квартирах. Температура зашкаливает за все возможные нормативы и доходит до 38 градусов.

«Духота стоит такая жуткая, что люди вынуждены приоткрывать окна, в результате чего многие простывают. Но и находиться в неимоверной жаре также нет никаких сил. И вдобавок к этому нужно платить бешеные деньги за то, что приходится отапливать улицу. Это довольно странно, потому что в социальных сетях некоторые жители Артёма жалуются на традиционный холод в квартирах и бездействие коммунальных служб», — написали авторы поста.

Приморцы живо подключились к обсуждениям и выразили общее негодование в связи с новыми суммами в квитанциях за свет и тепло. При этом не только жители Артема, но и других муниципалитетов края.

«У нас за свет на 3 тыс. больше насчитали, чем за предыдущие месяцы», — написала anna_iv_gv.

«За свет в 2 раза больше пришло, хотя в январе, наоборот, меньше электричества использовали. Счётчики на столбах в частном секторе. Написала жалобу», — elvira.goretaya.hair_nails.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В декабре счёт за свет получили почти в 6,5 тыс. рублей. Начали разбираться с ДЭК, УК, но бесполезно. Хотя в ДЭКе признали сначала, что сумма невероятная, раньше платили не более 2, 5 тыс. рублей. В итоге в январе стали экономить на свете, у нас альтернативное отопление. И вот пришёл счёт — 7600 рублей. Это геноцид какой-то и непомерный аппетит коммунальных служб», — возмутилась valeryu.

«Куда жалобу писать? Такая же история, за январь космос квитанция пришла», — sokolovs_ol.

«Даже оператор Дальэнерго говорит, слишком странно, что показания в 2 раза выше», — поддержала elvira.goretaya.hair_nails.

«И за свет, и за тепло пришло не слабо, никогда столько не платила, ничего нового не подключено», — написала svetlana_svk12.

«У нас за свет за двушку пришло почти 6 тыс. рублей, при том что обычно платим 1000−1500 рублей. Что происходит?» — возмущается __antik__.

«Та же история: в прошлом месяце — 2900, в этом — 4900», — признаёт shamnekristina.

«У меня по счётчику в декабре — 2200 рублей, в этом по нормативу — 6800. Написала заявление, ждем», — заявила liliya.yuliya.

«Очень жарко! С одной стороны, конечно, лучше, чем холодно, но такая сумма в квитанции — 4200 рублей за 50 кв. м — неприемлема. Стоит общедомовой тепловой счетчик!» — недоумевает volodina5301.

Батарея отопления Josh Wedin

«Счёт пришёл 5300 за январь. 45 «квадратов» квартира. Счёт на 2000 больше обычного», — написала igrushki_amigurushki.

«За 1-комнатную пришёл счёт на 3500, хотя обычно плачу 1500», — ужаснулась nastenakozina96.

«Это просто что-то, увидела квитанцию и пришла в ужас», — поддержала mashaaaa.novikovaelena2184

«В Уссурийске тоже. За декабрь двухкомнатная 2750, в январе — 3900», — написала novikovaelena2184.

«2-я рабочая, у нас 45 кв. метров, и за январь пришло 5300, тоже в шоке», — призналась igrushki_amigurushki.

«У на счёт на 4900 пришёл, на 1,5 тыс. больше чем в декабре. Жара невыносимая в квартире. Окна постоянно открытые, непонятно зачем топим улицу,» — возмущена zanozyshka.

Счет за услуги ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У вас хоть жара, а у нас 5900 рублей — в мороз с обогревателем живём», — ответила _bezzubova__lazer__v__arteme_ .

«На Кирова, 66 батареи еле теплые, а счет пришел, как будто из парной», — иронизирует nella22820181.

«У родителей такая же ситуация: в том месяце — 3500, в этом — 5500», — написал zagretdinov_radik.

«У нас квитанция за январь 19 тыс. рублей. Сказать, что мы в шоке, ничего не сказать! Они там что, слитки золотые сжигают в печи?!» — предположил asshakurov.

«По поводу цен на отопление, прокуратура, возьмите под свой контроль этот вопрос», — написал пользователь ek235302.