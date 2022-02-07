Якутск, , 06:09 — REGNUM Гендиректора «Саханефтегазсбыта», чемпиона по борьбе и депутата Госсобрания Якутии Виктора Лебедева снова будут судить за нанесение побоев подчинённому. Уголовное дело поступило на рассмотрение в Якутский городской суд после того, как было закрыто, сообщило ИА SakhaDay.

Виктор Лебедев Egorborisov.ru

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Выносить решение по инциденту с Виктором Лебедевым и его подчинённым Владимиром Стрижаком будет судья Эльвира Минеева. Суд получил дело 3 февраля. Закрыто производство было 27 декабря 2021 года мировым судом.

Как сообщало ИА REGNUM, во время предыдущей попытки определить наказание Виктору Лебедеву гендиректор нефтегазовой компании около 30 раз не явился в суд до тех пор, пока не истекли два года с момента возбуждения уголовного дела. После этого Виктор Лебедев подал в суд ходатайство о прекращении его преследования.