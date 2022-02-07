Хух-Хото, Китай, 7 февраля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая в этом году озеленит более 733 300 га земли в рамках форсирования мер по облесению, сообщило управление лесного хозяйства и пастбищ региона, передает агентство Синьхуа.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Трава

В прошлом году в регионе было посеяно 1,11 млн га травы, что составило 124,1% от годового целевого показателя, сказал глава управления лесного хозяйства и пастбищ региона Хао Ин. По словам Хао, в регионе также планируется улучшить более 266 700 га деградированных пастбищных угодий.

Внутренняя Монголия охватывает обширную северную территорию Китая и является важным экологическим барьером в стране. В течение 13-й Пятилетки (2016−2020) в регионе ежегодно засевалось зеленью более 1,93 млн га земли.