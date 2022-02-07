Гонконг, Китай, , 05:52 — REGNUM Китайские компании получили большую долю рынка в поставках AMOLED-дисплеев для смартфонов в прошлом году на фоне быстро растущего мирового рынка, говорится в отчете, передает агентство Синьхуа.

Дисплей BOE Elecfans.com

Консалтинговая фирма CINNO Research сообщила в исследовательской записке, что китайские производители, возглавляемые BOE Technology Group, захватили 20,2% долю на мировом рынке в 2021 году, что на 3,7 процентных пункта больше, чем год назад.

Поставки BOE выросли на 67,2% по сравнению с прошлым годом до 60 млн единиц, что составляет 8,9% от общего мирового объема, занимая второе место в мире. За ним последовали Visionox Co. и Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., с долей рынка 5,1% и 3% соответственно.

Мировой рынок смартфонов с AMOLED-экранами в прошлом году продемонстрировал значительный рост, несмотря на проблемы, включая сохраняющуюся нехватку чипов, при этом общий объем поставок составил 668 млн единиц, что на 36,3% больше.

В этом секторе по-прежнему доминировали производители из Южной Кореи, которые контролировали почти 80% рынка, говорится в отчете. Доля поставок только дисплеев Samsung составила 72,3%, что на 4,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее.