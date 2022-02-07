Шанхай, Китай, 7 февраля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Кредитный остаток в Шанхае на конец декабря прошлого года составил 9,6 трлн юаней ($1,51 трлн), что на 13,5% больше, чем в предыдущем году, передает агентство Синьхуа.

Jfr9.com Шанхай

Остаток кредитов в китайских юанях достиг 8,83 трлн юаней в конце декабря, увеличившись на 13,2% в годовом исчислении, что на 1 процентный пункт выше, чем в предыдущем месяце, по данным Головного офиса Народного банка Китая в Шанхае. В 2021 году объем новых кредитов в юанях составил 1,03 трлн юаней, что на 416,2 млрд юаней больше, чем в предыдущем году.

Кредитный остаток в иностранной валюте на конец декабря достиг $121,9 млрд, увеличившись на 19,6% в годовом исчислении. В конце декабря остаток депозитов в Шанхае составлял 17,58 трлн юаней, что на 12,8% больше, чем годом ранее.