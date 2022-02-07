Пекин, 7 февраля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В прошлом аутсорсинг услуг в Китае значительно расширилась в 2021 году, а стоимость контрактов на аутсорсинг оффшорных услуг впервые превысила 1 трлн юаней (около $157 млрд), свидетельствуют официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 2,13 трлн юаней в 2021 году, что на 25,4% больше в годовом исчислении, по данным Министерства коммерции КНР. Стоимость исполненных контрактов в прошлом году составила около 1,5 трлн юаней, увеличившись на 23,6%.

В частности, стоимость контрактов на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и достигла 1,13 трлн юаней. Аутсорсинг услуг со странами-участницами инициативы «Пояса и пути» демонстрировал устойчивый рост: в прошлом году объем контрактов составил 226,1 млрд юаней, что на 25,7% больше, чем годом ранее.

Аутсорсинг — это деловая практика найма сторонней компании для выполнения услуг и производства товаров, традиционно выполняемых сотрудниками компании. В Китае аутсорсинг услуг обычно делится на три подотрасли: аутсорсинг информационных технологий, аутсорсинг бизнес-процессов и аутсорсинг процессов знаний.