Пекин, , 05:41 — REGNUM Китайский банк развития увеличил свою кредитную поддержку производственным компаниям в 2021 году, чтобы стимулировать новые факторы роста в секторе, сообщает агентство Синьхуа.

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В прошлом году банк предоставил 491,7 млрд юаней (около $77,13 млрд) в виде кредитов передовым производственным и развивающимся отраслям промышленности. Банк выдал кредиты на сумму 67,5 млрд юаней для поддержки строительства новой инфраструктуры и глубокой интеграции технологий больших данных и искусственного интеллекта в различные отрасли промышленности.

По данным банка, к концу прошлого года непогашенные кредиты в производственном секторе составили 958,8 млрд юаней, причем 85% этих кредитов составляли средне‑ и долгосрочные кредиты.