Якутск, , 05:50 — REGNUM Якутянин признан виновным в убийстве человека, ему вынесен приговор. Осуждённый сбросил мужчину со второго этажа из личной неприязни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе прокуратуры республики.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

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ЧП произошло в августе 2021 года. Совершая преступление, житель Якутска находился в состоянии алкогольного опьянения. Высота, с которой он сбросил мужчину, составляла 2,6 метра.

Суд приговорил якутянина к 9 годам и пяти месяцам заключения в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии следственные органы выясняют обстоятельства гибели двух мужчин. Их тела были обнаружены в январе в автомашине, закопанной в землю, в Усть-Майском районе республики.