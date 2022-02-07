Москва, , 05:36 — REGNUM Министерство культуры России подписало контракт на 67,1 млн рублей на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения (деревянная)» 1694 года постройки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на контракт.

В церкви Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Объект расположен в селе Нелазское Вологодской области. Исполнителем было определено ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», учрежденное в 1993 году.

По условиям контракта, работы должны быть завершить до 20 октября 2024 года.

Двухэтажное здание находится в пользовании прихода храма пророка Илии с. Абаканово Череповецкого района.

Церковь по плану выполнена в форме равноконечного креста, а с трех сторон окружена крытой галереей, устроенной на далеко вынесенных консолях.