Москва, 7 февраля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Министерство культуры России подписало контракт на 67,1 млн рублей на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения (деревянная)» 1694 года постройки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на контракт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В церкви

Объект расположен в селе Нелазское Вологодской области. Исполнителем было определено ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», учрежденное в 1993 году.

По условиям контракта, работы должны быть завершены до 20 октября 2024 года.

Двухэтажное здание находится в пользовании прихода храма пророка Илии с. Абаканово Череповецкого района.

Церковь по плану выполнена в форме равноконечного креста, а с трех сторон окружена крытой галереей, устроенной на далеко вынесенных консолях.