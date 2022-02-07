Минкультуры РФ подписан многомиллионный контракт на реставрацию церкви XVII
Москва, 7 февраля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Министерство культуры России подписало контракт на 67,1 млн рублей на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения (деревянная)» 1694 года постройки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на контракт.
Объект расположен в селе Нелазское Вологодской области. Исполнителем было определено ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», учрежденное в 1993 году.
Справка: ФГУП в разные годы выступало исполнителем свыше 430 госконтрактов на общую сумму более 4 млрд рублей. Из них более 150 были заключены с Минкультуры РФ.
По условиям контракта, работы должны быть завершены до 20 октября 2024 года.
Двухэтажное здание находится в пользовании прихода храма пророка Илии с. Абаканово Череповецкого района.
Церковь по плану выполнена в форме равноконечного креста, а с трех сторон окружена крытой галереей, устроенной на далеко вынесенных консолях.