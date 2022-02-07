Благовещенск, 7 февраля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В посёлке Магдагачи в Амурской области произошло ДТП с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. Водитель и пассажир машины от полученных травм скончались на месте, сообщило УГИБДД по региону.

Пресс-служба ДПЧС РО ДТП

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Авария произошла ночью 7 февраля в 03:30 по местному времени. Водителю был 21 год, пассажиру — 23 года. Обстоятельства и причины происшедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января ДТП в Амурской области унесло жизни троих молодых людей. Погибшим было 17, 18 и 19 лет