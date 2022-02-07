Якутск, 7 февраля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В Якутске намерены открыть городские учреждения образования, которые вынужденно не функционировали из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. Занятия собираются возобновить с 14 февраля, до этого времени школы будут дезинфицировать, сообщило ЯСИА.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Постепенно готовить школы к открытию поручил мэр столицы Якутии Евгений Григорьев. На очный режим занятий учреждения образования будут переводить поэтапно. Дано распоряжение проводить в помещениях школ полную дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, всех школьников, кроме старшеклассников, в Якутске отправили на дистанционное обучение 17 января. Тогда же были закрыты все секции и кружки.