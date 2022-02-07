Париж, , 05:22 — REGNUM К строительству совместного будущего Европы призвала граждан России на русском языке кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс 6 февраля в эфире телеканала France 5.

Валери Пекресс Valeriepecresse.fr

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе» — сказала Пекресс на русском языке и добавила, что военное вторжение на Украину «было бы большой ошибкой».

Затем политик перевела по просьбе ведущего фразу на французский и добавила, что с Россией необходимо вести диалог. По мнению Пекресс, Европе при взаимодействии с Россией нужно придерживаться консолидированной позиции. Кроме того, Пекресс отметила, что в целях обеспечения стабильности на континенте Франция совместно с ЕС должна предложить российскому президенту Владимиру Путину собрать новую конференцию по вопросам безопасности в Европе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится совершить визит в Москву. По мнению главы Франции, нормализовать международную ситуацию невозможно без диалога с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию без диалога с РФ