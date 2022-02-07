Благовещенск, 7 февраля 2022, 05:25 — REGNUM В Тынде Амурской области были вынуждены снизить температуру теплоносителей. Сбои теплоснабжения домов продолжались двое суток.
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Подача тепла возобновилась в полном объёме днём 6 февраля. Руководство теплоснабжающей компании ООО «ЖДК-Энергоресурс» принесло горожанам свои извинения.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе сбой теплоснабжения многоквартирных домов произошёл в столице Амурской области Благовещенске. Тогда причиной ЧП стала авария. На время её устранения тепло в квартиры подавали из другого источника.