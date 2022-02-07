Благовещенск, , 05:25 — REGNUM В Тынде Амурской области были вынуждены снизить температуру теплоносителей. Сбои теплоснабжения домов продолжались двое суток.

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«Причиной сбоев в теплоснабжении стал обводненный уголь. Две последние ночи стали суровым испытанием для коллектива котельной. Сегодня в Тынду пришла новая вертушка с новым углем», — написала мэр Тынды Марина Михайлова 6 февраля на своей странице в Instagram.

Подача тепла возобновилась в полном объёме днём 6 февраля. Руководство теплоснабжающей компании ООО «ЖДК-Энергоресурс» принесло горожанам свои извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе сбой теплоснабжения многоквартирных домов произошёл в столице Амурской области Благовещенске. Тогда причиной ЧП стала авария. На время её устранения тепло в квартиры подавали из другого источника.