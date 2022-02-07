Петропавловск-Камчатский, 7 февраля, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Жители Петропавловска-Камчатского пожаловались губернатору края Владимиру Солодову на некачественный капитальный ремонт домов по улице Пономарёва, который был проведен ещё в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Капремонт

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Губернатор пообщался с жителями проблемных домов в ходе объезда Петропавловска-Камчатского для контроля ликвидации последствий снегопада.

«Главная проблема, о которой говорят жители, — это некачественно проведённый капитальный ремонт в 2018 году, который тянет за собой цепочку проблем: образование наледи, ухудшение ситуации в подвалах и разрушение домов», — сказал Солодов.

Губернатор поручил закрепить за домами конкретного сотрудника городской мэрии, который будет помогать инициативной группе в решении вопросов устранения недочетов по капремонту домов.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении бывшей чиновницей взятки и коммерческом подкупе.