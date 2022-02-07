Париж, , 04:58 — REGNUM Пассажиров одной из станций метро в Париже эвакуировали после обнаружения коробки с пробирками, на которых была надпись «вирус». Об этом 6 февраля сообщил телеканал LCI.

Парижское метро

Инцидент произошел на станции Faidherbe-Chaligny восьмой линии парижского метро. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный оставил на лестнице станции коробку с неизвестным содержимым. Бдительный мужчина забрал коробку и передал её сотрудникам полиции.

В коробке были обнаружены пробирки с веществом красного цвета, на каждой из них имелась надпись «вирус». Таких пробирок было упаковано в коробку не менее десяти штук, все они были плотно запечатаны. Служащие метро и полиция города приняли решение об эвакуации станции. Поезда следовали мимо станции, не останавливаясь.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, пожарные и специалисты по борьбе с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами. Предварительно было установлено, что в коробке находились пробирки с кровью, предназначенной для лабораторных исследований на COVID-19. По какой причине коробка с пробирками оказалась на станции метро, устанавливается.

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