7 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:30 — REGNUM Контракт на фестиваль фейерверков обернулся для ставропольского министра претензиями правоохранительных органов и потерей «портфеля». После возбуждения уголовного дела в отношении главы министерства туризма и оздоровительных курортов края Кирилла Реута также была начата проверка всех заключённых ведомством с 2019 года контрактов и назначена антикоррупционная проверка по ряду должностных лиц министерства. ИА REGNUM проанализировало госконтракты, которые стоили Реуту кресла, и выяснило любопытную деталь.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уголовное дело

Вечером пятницы, 4 февраля 2022 года, губернатор Ставрополья отстранил от исполнения министерских обязанностей Кирилла Реута, который возглавлял минтуризма. Помимо этого, были назначены антикоррупционные проверки по ряду чиновников из этого же министерства, которые были связаны с контрактами, легшими в основу уголовного дела в отношении Реута.

Решению губернатора предшествовало уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Минтуризма в 2021 году заключило договор на организацию и проведение фестиваля фейерверков. В ходе изучения контракта краевая прокуратура обнаружила, что в сделке речь шла об услугах, которые уже фигурировали в контракте от 2020 года, то есть произошло «неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств».

В сообщении прокуратуры уточнялось, что при формировании контракта 2021 года «по указанию министра» были сфальсифицированы коммерческие предложения, из которых выводилась цена будущей сделки. Стоимость услуги в итоге необоснованно была завышена в десять раз. Ущерб краевому бюджету оценивается в более чем 25,1 млн рублей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и экс-министр культуры края Кирилл Реут © Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Контракты раздора и фирмы-фигуранты

Судя по базе госзакупок, в марте 2021 года был объявлен тендер на организацию и проведение фестиваля фейерверков «PyroFivePeaks 2021». Начальная цена составляла 62,95 млн рублей, и вывели её на основании неких трёх коммерческих предложений. В описании услуги уточняется, что её должны оказать по 27 июля 2021 года. Оговаривалось, что победитель должен адаптировать фирменный стиль фестиваля, разработать и согласовать рекламную кампанию, разработать пропускные режимы, провести само мероприятие, в том числе пиротехническую часть фестиваля фейерверков.

В итоге оказалось, что на конкурс поступила всего одна заявка — от московского ООО «Синестетика», с которым 17 июня 2021 года и был подписан контракт по максимальной цене. От министерства его подписала замминистра Елена Шконда, а вот дополнительное соглашение от 23 июля 2021 года, в котором указывалось, что услуги «по этапу №1 исполнены в полном объёме и надлежащем качестве», подписывал уже Кирилл Реут. Этим же допсоглашением было принято решение выплатить фирме 25,18 млн рублей. Исполнение контракта было прекращено, и он был расторгнут «по соглашению сторон».

В августе 2020 года с той же «Синестетикой» был подписан контракт на 45 554 220 рублей при максимальной цене тендера — 45 854 220 рублей. При этом один из участников предлагал оказать услугу за 41 910 757 рублей (позднее он пытался обжаловать результаты тендера, но неудачно).

В сделке 2020 года фигурировало проведение массовых событийных мероприятий в 2021 году. В числе задач, к примеру, была указана доработка фирменного стиля международного пиротехнического фестиваля фейерверков «PyroFivePeaks — 2021», а также его проработка и детализация. Этот контракт был полностью оплачен, то есть можно сказать, что минтуризма услуга была оказана полностью. Тогда не понятно, с чего вдруг в контракте 2021 года снова появляется работа над фирменным стилем?

Фейерверк Дарья Антонова © ИА REGNUM

Примечательно: ООО «Синестетика» было исполнителем семи госконтрактов на общую сумму более 100 млн рублей, и все они заключены с минтуризма Ставрополья. Например, за 2,5 млн рублей ООО проводило фестиваль «Все на воды — в Кавминводы», за 7,88 млн рублей оказывало услуги по созданию, сопровождению и продвижению веб-сайта, предназначенного для привлечения туристов и инвесторов из Китая, за 8,1 млн рублей проводило фестиваль «Дискотека 90-х», за 14,53 млн рублей проводило мультимедийный фестиваль «Новый год в городе-курорте Пятигорск». За 34,825 млн рублей в 2019 году оно же оказывало услуги по организации и проведения международного фестиваля фейерверков в городе-курорте Ессентуки. Плюс два вышеуказанных контракта также в копилке «Синестетики».

Контракты подписывались с министерством, начиная с 2019 года. И вот какое любопытное совпадение — именно с этого года в ведомстве работал и Реут.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Синестетика» была учреждена в июне 2017 года с основным видом деятельности — область дизайна. Владельцем и директором является Олег Кох, в чьём активе также есть доля и руководство действующим московским ООО «Нейрокэм» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). Совладельцы — Елена Паненко, Денис Рощин, Наталья Панчук.

По данным базы «Контур.Фокус», владельцем «Нейрокэма» ранее был и Кирилл Владимирович Реут, чей ИНН соответствует ИНН теперь уже бывшего министра.

Кирилл Реут © Пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

Помимо этого, в 2010 году в Москве была создана некая компания «Амексис», 65,8% доли в которой у Дениса Рощина, а директор — Елена Паненко. Интерес в этой фирме представляют бывшие владельцы. По данным «Контур.Фокуса», среди них были как Олег Кох, так и Кирилл Реут и Димитрис Ваяс. С последним у Реута, как выше указано, также был общий актив. Судя по данным базы, все трое были совладельцами «Амексиса» в один промежуток времени. Пересекались Реут и Кох также и как совладельцы ООО «Агентство 13».

Эти данные как минимум подтверждают знакомство владельца компании «Синестетика», получившей многомиллионные контракты от минтуризма, и экс-министра.

Расследование уголовного дела продолжается. На сегодня надзорное ведомство также анализирует иные многомиллионные контракты министерства за 2019−2021 годы. Вполне возможно, что эпизод и фигурант в уголовном деле будет не один.