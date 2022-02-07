Биробиджан, 7 февраля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Несколько собак в столице Еврейской автономии были отравлены и мучительно умирали на глазах у прохожих. Увеличение числа случаев отравлений животных в Биробиджане констатировали в зоозащитной организации «Добрые руки», сообщило EAOMedia.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Яд подбросили в микрорайоне Биробиджан-2, где собаки в январе покусали двоих детей. Хозяев просят внимательно выгуливать собак и не отпускать их с поводка. За сведения о тех, кто разбрасывает по городу отраву, активисты обещают вознаграждение. Зоозащитники также просят горожан не отпускать животных на самовыгул и нести за них ответственность.

«Свободный выгул приносит беды не только бездомным собакам, но и домашним. Берегите своих питомцев, вы и только вы в ответе за них», — напомнили в зоозащитной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе увеличилось количество обращений в ветклиники Якутска в связи с отравлением собак. Животных привозят с инфарктами и конвульсиями, они умирают в страшных муках.