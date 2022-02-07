Анкара, 7 февраля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Большой ошибкой поставки Турцией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Украине назвал генсек турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина») Догу Перинчек 6 февраля в интервью РИА Новости.

President.gov.ua Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

Как пояснил Перинчек, его партия не единожды заявляла, что поставки Bayraktar Киеву были ошибочным шагом со стороны Турции. По мнению генсека партии Vatan, это оружие в конечном итоге может быть использовано не только против России, но и против Турции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении производства турецких БПЛА Bayraktar на украинской территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США, комментируя договорённости, достигнутые Турцией и Украиной о расширении производства БПЛА Bayraktar на украинской территории, призвал Киев и Анкару ответственно относиться к применению вооружений.