Владивосток, , 04:05 — REGNUM В Приморье начался приём документов от желающих принять участие в программе «Земский учитель» — педагоги, которые согласятся переехать в глубинку и отработать там не менее пяти лет, получат 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Адриан ван Остаде. Учитель. 1662

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За два года в Приморье приехали по квоте 50 «земских учителей» из других регионов России, в том числе Амурской и Смоленской областей, Ставропольского и Хабаровского краев, из Тувы, Мордовии и Башкирии.

В 2022 году планируется трудоустроить 22 учителя в сельскую местность и посёлки городского типа.

«Количество молодых специалистов в приморских образовательных учреждениях постоянно растёт. Если в 2018 году, когда приняли закон о мерах поддержки для педагогов, это были 303 человека, то в 2021 цифра увеличилась почти в четыре раза — до 1186», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, штат педагогических сотрудников сельских школ продолжат пополнять в Саратовской области в 2022 году за счет реализации программы «Земский учитель». В этом году в рамках программы планируют трудоустроить 28 педагогов.