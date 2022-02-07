Оттава, 7 февраля, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в связи с непрекращающимися девятый день протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений объявил мэр столицы Канады города Оттавы Джим Уотсон. Об этом 6 февраля сообщил местный телеканал CBC.

Nasuna Stuart-Ulin for The New York Times Дальнобойщики на протесте в Канаде

Мэр города пояснил, что ситуация с протестами в Оттаве вышла из-под контроля. Объявление режима ЧП связано с угрозой безопасности жителям города, возникшей из-за непрерывных протестных акций. Кроме того, по словам мэра города, режим ЧП «подчёркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти».

По данным правоохранительных органов города, уже 5 февраля, после прибытия в город сторонников протестующих из других городов, общее число манифестантов достигло пяти тысяч человек. При этом акция протеста носит подчёркнуто мирный характер, за всё время протестов в городе не отмечалось беспорядков и столкновений с полицией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам мэра Оттавы Джима Уотсона, в городе скопилось протестующих значительно больше, чем сотрудников правопорядка, и ситуация не контролируется городской администрацией.