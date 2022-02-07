Владивосток, 7 февраля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Приморье от COVID-19 выздоровели 344 пациента, накануне — 256, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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Всего за сутки выявлено 1378 (1311 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 4 пациента.

На 7 февраля с начала пандемии в Приморье выдано 118 742 положительных теста на COVID-19, справились с болезнью 99 438 человек, умерли 1737 человек.

Привились от коронавируса 983 640 приморцев.

«Нагрузка на один амбулаторный инфекционный центр в день выросла со 120 человек до 300−400 человек в сутки с симптомами ОРВИ, также значительно увеличилось число вызовов на дом», — добавили в минздраве Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в стране отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.