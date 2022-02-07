Москва, , 03:28 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный заводу навесного оборудования. Заявление от предпринимателя судья пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан Александром Ростовцевым 4 февраля 2022 года. Сумма претензий не сообщается. Между тем в феврале 2021 года бизнесмен стал процессуальным правопреемником по спору «Нота-Банка» и ООО «Московский завод навесного оборудования». Иск о взыскании с предприятия более 741 тыс. рублей по кредитному договору от 2015 года был удовлетворён шесть лет назад. Право требования долга Ростовцев получил в результате заключения договора цессии с банком.

В ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в сентябре 2006 года. С марта 2020 года гендиректором числится Станислав Деев, а главным инженером Константин Шкурченко, который также является единственным владельцем предприятия. Уставный капитал — 3,05 рублей.

Завод выступал поставщиком порядка десяти госконтрактов на общую сумму более 60 млн рублей. Среди заказчиков фигурировали компания «АЛРОСА», авиационная холдинговая компания «Сухой».