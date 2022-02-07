В Москве пытаются обанкротить завод навесного оборудования
Москва, 7 февраля, 2022, 03:28 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный заводу навесного оборудования. Заявление от предпринимателя судья пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан Александром Ростовцевым 4 февраля 2022 года. Сумма претензий не сообщается. Между тем в феврале 2021 года бизнесмен стал процессуальным правопреемником по спору «Нота-Банка» и ООО «Московский завод навесного оборудования». Иск о взыскании с предприятия более 741 тыс. рублей по кредитному договору от 2015 года был удовлетворён шесть лет назад. Право требования долга Ростовцев получил в результате заключения договора цессии с банком.
В ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в сентябре 2006 года. С марта 2020 года гендиректором числится Станислав Деев, а главным инженером Константин Шкурченко, который также является единственным владельцем предприятия. Уставный капитал — 3,05 млн рублей.
Завод выступал поставщиком порядка десяти госконтрактов на общую сумму более 60 млн рублей. Среди заказчиков фигурировали компания «АЛРОСА», авиационная холдинговая компания «Сухой».
На сайте ООО уточняется, что завод производит различные станки.