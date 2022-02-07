Москва, , 03:03 — REGNUM Денежные переводы внутри России прекратит осуществлять с апреля текущего года сервис Western Union. Об этом 7 февраля сообщает РБК, ссылаясь на письмо компании в адрес банков-партнеров, подлинность которого была подтверждена надёжным источником.

Платёжный пункт Western Union Usien

В документе указано, что решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Отмечается, что трансграничные переводы будут осуществляться сервисом в штатном режиме.

Уточняется, что с 24 марта будет установлен лимит для денежных переводов внутри России до пяти тысяч рублей. Клиенты лишаться возможности отправлять переводы внутри страны уже 31 марта. Клиенты, которые отправят деньги до 31 марта, но они не будут получены адресатом, смогут их вернуть через отделение «Почты России».

Компания будет фокусировать свои усилия на развитии востребованной услуги международных переводов и продолжит развивать многоканальную платформу, которая позволит партнерам Western Union оперативно запустить переводы за рубеж для всех клиентов, соблюдая все положенные нормативные требования и рекомендации.

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