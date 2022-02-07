Петропавловск-Камчатский, , 02:58 — REGNUM На Камчатке за первый месяц 2022 года появились на свет три пары близнецов. Всего в крае родились 253 ребёнка, это на семь меньше, чем в январе 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Саломон де Брей. Близнецы Клара и Альберт де Брей. 1646

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Близнецов, рожденных в Петропавловске-Камчатском, назвали Александр и Алексей, Мирон и Матвей. В Вилючинске двойне родители дали имена Станислав и Стефания.

ЗАГСы Камчатки в январе зарегистрировали 149 браков, а число разводов с начала года составило 141.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2021 году в отделах ЗАГС зарегистрировали 2537 браков. Самым популярным месяцем для свадеб стал сентябрь — состоялось 289 торжественных регистраций.