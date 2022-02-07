Уфа, 7 февраля, 2022, 03:02 — ИА Регнум. В Башкирии прокурор оспаривает проект комплексного развития застроенной территории Уфы, а также требует расторгнуть два договора аренды земельных участков, заключенных минземимуществом республики и властями Уфы. Заседание арбитража по данному делу назначено на 16 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Ysia.ru Прокуратура

Дело слушается с 31 января 2022 года. Ответчиками по нему проходят компания «Кашкадан», министерство земельных и имущественных отношений региона, администрация Уфы и управление земельных и имущественных отношений Уфы.

Истец требует признать недействительным договор о комплексном развитии застроенной территории, заключенный в июне 2020 года мэрией и ООО «Телекоминвест», а также договор аренды участка от декабря 2020 года, который был подписан управлением мэрии и этой же компанией. Также ничтожным требуют признать договор аренды участка, подписанный в сентябре 2021 года минземимуществом и компанией «Кашкадан». Последнюю также пытаются обязать вернуть министерству участки площадью 573 кв. м и 2949 кв. м. Оба надела расположены на улице Маршала Жукова.

Одновременно с иском надзорное ведомство подало требование о наложении обеспечительных мер, которое было удовлетворено. Управлению Росреестра запретили производить регистрационные действия по государственной регистрации перехода права на земельные участки, а ООО «Кашкадан» запрещено «осуществлять строительство объектов капитального строительства» на спорных наделах.