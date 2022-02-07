Москва, , 09:20 — REGNUM Свыше 168 млрд руб. привлекли предприниматели по московской программе льготного кредитования. Об этом 7 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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В общей сложности данной программой воспользовались порядка 22 тыс. московских компаний. В рамках этой меры поддержки бизнеса ставка по кредитам для предпринимателей составляет от 3% до 7%, отметила вице-мэр.

«Сумма льготных кредитов составила более 168,6 миллиарда рублей. Поддержку получили порядка 22 тысяч компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях. В ноябре 2021 года правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в этом году», — сказала Сергунина.

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