Вашингтон, 7 февраля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг Украины обсудили в телефонном разговоре президент США Джозеф Байден и глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом 7 февраля сказано в сообщении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

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Лидеры США и Франции обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России в ответ на наращивание Москвой военной мощи возле границы с Украиной. Кроме того, Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Французский и американский лидеры договорились о поддержании связи между своими командами и о продолжении консультаций с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

Это уже вторая телефонная беседа глав Франции и США за последнюю неделю. Предыдущий телефонный разговор между Байденом и Макроном состоялся 2 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон не исключил своего визита в Москву и в Киев.